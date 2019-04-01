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В Попаснянском районе начали выдавать «Пакеты малыша»

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Молодые мамы в Попаснянском районе начали получать «Пакеты малыша»

Ранее на сайте Попаснянской райгосадминистрации сообщалось что 18 апреля началась выдача одноразовой помощи «Пакет малыша» семьям Попаснянского района.

По словам начальника управления социальной защиты населения Попаснянской райгосадминистрации Натальи Скребцовой, помощь получили семьи, которые не получили ее при выписке из родильного дома. Помощь выдают только тем семьям, в которых дети родились, начиная с первого марта 2019 года. Все, кто родил ребенка до первого марта 2019 года получить помощь в виде «Пакета малыша» не смогут.

В настоящее время помощь уже получили пять семей и еще четыре ожидают ее.

Дополнительную информацию можно получить в управлении социальной защиты населения по адресу: Попасная, площадь Мира, 2, кабинет 105 или по телефону: (06474) 3-33-45.


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