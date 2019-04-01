На Луганщине северодонецкий чиновник попался на взятке

Военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики задержали начальника Северодонецкого городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Луганской области за получение взятки.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным ведомства, чиновник требовал и получил от предпринимателя гнеправомерную выгоду на общую сумму 8 тыс. гривен за непринятие мер по принудительному взысканию наложенного штрафа и несовершение действий, связанных с арестом банковских счетов бизнесмена.

Вчера, 18 апреля, чиновник был задержан после получения взятки. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются.