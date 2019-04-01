Плательщики Луганщины перечислили в бюджет 46,5 миллионов гривен военного сбора

По информации Главного управления ГФС Украины, налогоплательщики Луганщины перечислили в бюджет 46,5 миллионов гривен военного сбора.

За январь-март 2019 года поступления военного сбора составили 46 миллионов 484 тысяч гривен. Это на 7,2 миллиона гривен или на 18,3% больше показателя за аналогичный период в 2018 году.

Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.