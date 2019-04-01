ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на ДонбассеСегодня, 16:48
ГПУ расследует применение представителями власти и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации средств ведения войны, запрещенных международным правом.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь". Боеприпас нашли после обстрела боевиков Новолуганское. Обстрел произошел 5 апреля.
"В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе.