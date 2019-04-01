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У жителей Луганской области могут возникнуть перебои с интернетом

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

Компания ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредила интернет-провайдеров о демонтаже технических средств телекоммуникаций, самовольно размещенных на элементах инфраструктуры объектов электроэнергетики.

В сообщении в частности говорится: «Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.02.2017 року та вимог пунктів 37-40 «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта енергетики», затверджених Постановою КМУ від 18.07.2018 року №853, якщо працівниками ТОВ «ЛЕО» під час огляду елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики будуть виявлені факти неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, а саме волоконно-оптичних лінії зв’язку далі за текстом (ВОЛЗ), то за даними фактами будуть складені відповідні акти.

У випадку, якщо власники технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті ТОВ «ЛЕО» не звернуться для врегулювання взаємовідносин, ТОВ «ЛЕО» самостійно проведе їх демонтаж та буде вимагати від власників технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

У разі наявності у власників технічних засобів телекомунікацій підстав, що підтверджують договірний порядок використання ними елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, вони повинні повідомити про це ТОВ «ЛЕО» протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на сайті ТОВ «ЛЕО».

ТОВ «ЛЕО» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу, проведеного працівникамиТОВ «ЛЕО».

Контактні номери телефонів: 0 800 300 074.»


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