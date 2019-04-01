«Ингулец» вышел в финал кубка Украины, обыграв луганскую «Зарю»

Клуб первой лиги «Ингулец» из поселка Петрово Кировоградской области обыграл луганскую «Зарю» в полуфинале Кубка Украины и вышел в финал турнира. Матч завершился со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме.

На 15-й минуте счет в матче открыл игрок «Ингульца» Евгений Запорожец.

На 38-й минуте преимущество хозяев удвоил Артем Щедрый.

В конце тайма за «Зарю» забил Евгений Чеберко.

Во втором полуфинале Кубка Украины «Днепр-1» встретится с «Шахтером». Начало в 18:30, прямая трансляция на телеканале «2+2».

Финал пройдет 15 мая на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.