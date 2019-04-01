За 5 лет войны на Донбассе пострадали более 700 учебных заведений

На Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на своей странице в Facebook.

«Ни один звук не нарушает тишину заброшенной школы в Никишино (Шахтерский р-н, временно неподконтрольная украинской власти территория, – ред.), небольшом городке в Донецкой области. Ее классные комнаты пусты, на спортивной площадке никого нет, а бывшие ученики разбросаны кто где, не имея возможности продолжить обучение после того, как их школа была разрушена во время интенсивных боевых действий в 2015 году», – говорится в сообщении.

«За последние пять лет конфликта на востоке Украины пострадали более 700 других учебных заведений, потому дети в Никишино – лишь крупица из большого количества детей, чьи мечты были уничтожены», – подытожили в СММ ОБСЕ.