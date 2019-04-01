Боевики обстреляли дома гражданских в Луганской области

Боевики обстреляли дома гражданских в Луганской областиСегодня, 16:42
Вечером 16 апреля боевики обстреляли из миномета поселок Трехизбенка в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что к Новоайдарскому отделу полиции поступило сообщение от председателя военно-гражданской администрации села Трехизбенка о том, что вчера в период с 19:00 до 21:00 неизвестные лица со стороны территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" обстреляли из миомета калибра 120 мм территорию поселка
В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, которые выехали на место происшествия, задокументировали данный факт. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 258 УК Украины "Террористический акт".