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Боевики обстреляли дома гражданских в Луганской области

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики обстреляли дома гражданских в Луганской областиВечером 16 апреля боевики обстреляли из миномета поселок Трехизбенка в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что к Новоайдарскому отделу полиции поступило сообщение от председателя военно-гражданской администрации села Трехизбенка о том, что вчера в период с 19:00 до 21:00 неизвестные лица со стороны территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" обстреляли из миомета калибра 120 мм территорию поселка

В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, которые выехали на место происшествия, задокументировали данный факт. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 258 УК Украины "Террористический акт".


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