В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских военных

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики девять раз нарушили режим прекращения огня из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Гнутово, Талаковки, Марьинки, Широкино, Лебединского, Новотроицкого, хутора Вольный и Зайцево.

По данным штаба, во время обстрелов двое украинских военных получили ранения. В то же время разведка сообщила о ликвидации трех боевиков, еще четверо получили ранения.