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В Северодонецке началась выдача "пакетов малыша"

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке началась выдача "пакетов малыша"15 апреля 2019 года молодые мамы, которые выписались из роддома с 1 марта 2019 года, начали получать "пакеты малыша", сообщает сайт городского совета г. Северодонецка. Вручение состоялось в управлении труда и соцзащиты населения горсовета.

Весь комплект упакован в коробку из прочного картона. Кроме одежды и других важных для ребенка вещей (подгузники, пеленки, одежду, одеяла, погремушки, средства для ухода и многое другое, в том числе и для мамы), пакет также содержит информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком. Мамочки поделились впечатлениями с журналистами, отмечая необходимость и полезность такой помощи.

Помощь «пакет малыша» можно получить при рождении / выписки ребенка в родильном отделении или по месту жительства / пребывания новорожденного ребенка не позднее 30 календарных дней со дня его рождения. Получение помощи «пакет малыша» не влечет за собой изменения размера помощи при рождении ребенка. Порядок предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакета малыша" утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 июня 2018 № 512.


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