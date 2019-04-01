СБУ выявило факты незаконного использования радиочастотного ресурса в Луганской области

По информации Службы безопасности Украины в 2018-2019 годах в Луганской области сотрудники СБУ выявили 11 фактов незаконного использования радиочастотного ресурса в районе проведения операции Объединенных сил.

В Попаснянском, Новоайдарском районах и городах Счастье и Северодонецк оперативники выявили факты использования радиостанций и антенного оборудования при наличии просроченных лицензий или вовсе без них, ведение переговоров в районах, не предусмотренных лицензионными условиями.

Для недопущения негативных последствий с нарушителями ведется разъяснительная работа. Жителя Старобельска, который нелегально использовал радиоэлектронное средство и вызвал блокирование информации в сети органов власти, правоохранительных органов и военных подразделений в прошлом году привлекли к уголовной ответственности. Радиооборудование конфисковали в прибыль государства.

Правоохранители отмечают, что радиоаматоры, которые нелегально используют любительские радиостанции в населенных пунктах вблизи линии разграничения, способны причинить вред безопасности государства.

Их деятельность нарушает установленные правила использования радиочастотного ресурса и создает предусловия для блокирования или вреда процессу обработки информации, которая передается в сетях электросвязи, в том числе в радиосетях военных подразделений и правоохранительных органов Украины в районе проведения ООС.

Это может привести к негативным последствиям – нарушению работы радиосети, невозможности выполнения заданий ее абонентами, возникновению угроз жизни военнослужащих, работников правоохранительных органов, гражданского населения.

Радиоканал может использоваться в интересах противника для сбора разведывательной информации. В случае наличия мощного передатчика и антенного оборудования существует возможность глушения частот радиосетей Объединенных сил или наполнения эфира посторонней информацией, что делает невозможным их использование.