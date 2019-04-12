Боевики за день семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

С суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики стреляли по позициям подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе города Авдеевка, а также вблизи населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское, Опытное, Невельське.

Потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.