Боевики за день семь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Боевики за день семь раз обстреляли украинских военных на ДонбассеВчера, 18:32
С суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что боевики стреляли по позициям подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись в районе города Авдеевка, а также вблизи населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское, Опытное, Невельське.
Потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.