В Попасной провели экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности из-за ртути в многоэтажке

3 апреля во время проведения ремонтных работ жителями одной из многоэтажек в Попасной по улице Стеклозаводская было найдено химическое вещество похожее на ртуть. После проведения соответствующей механической демеркуризации, спасателями было изъято четыре килограмма ртути.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

По информации источника, «Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» провел лабораторно-инструментальные исследования, а также проверил наличие паров ртути в атмосферном воздухе на территории возле указанного дома.

По итогам исследований было выяснено, что предельная концентрация ртути в здании колеблется от 1,26 до 104,8 процентов, что в 20 раз больше допустимой нормы.

В связи с этим 12 апреля под руководством руководителя Попаснянской районной государственной администрации Сергея Шакуна было проведено экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обсудив ситуацию и заслушав доклады специалистов, комиссия классифицировала ситуацию, как чрезвычайную объектового уровня. Комиссией обсужден и утвержден ряд мероприятий, в соответствии с которыми будет устраняться чрезвычайная ситуация.