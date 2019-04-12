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Правоохранители переходят на усиленный вариант работы

Сегодня, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля.

Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«С завтрашнего дня оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового переходит на усиленный вариант службы. Соответственно, на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы, в каждом регионе также переходят на усиленный вариант несения службы. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок и в день голосования, и до дня голосования», - сказал Филенко.

По словам советника министра, правоохранителей ждут два сложных дня: первый - это дебаты, если они состоятся на НСК «Олимпийский», и это день голосования. «У нас нет оснований говорить о системной подготовке крупных провокаций, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий на фоне напряжения, которое присутствует в обществе. Однако мы надеемся, что наши главные усилия закончатся после 21:00 в день голосования», - отметил Филенко.

В свою очередь советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. «Мы готовы к перевозке бюллетеней на участковые избирательные комиссии, которые начнутся через несколько дней. Уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция, другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Также в обратном направлении эти протоколы будут доставлены в окружные избирательные комиссии согласно тем маршрутам, которые нами разработаны. Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов», - отметил Стойко.


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