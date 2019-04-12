Луганщина перечислила в бюджет почти 57 миллионов налога на прибыль

Плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 56 миллионов 942 тысяч гривен налога на прибыль в течение января-марта, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

При этом государственный бюджет получил 48,7 миллионов гривен, в местные бюджеты мобилизовано 8,3 миллионов гривен.

Налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц относятся к общегосударственным налогам. Согласно Налогового кодекса Украины их базовая ставка составляет 18%.