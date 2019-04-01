В прифронтовом Чермалыке местное кладбище постоянно подвергается обстрелам

В прифронтовом Чермалыке местное кладбище регулярно подвергается обстрелам. Из-за этого здесь много разрушенных от попаданий могил, однако страдают и работники ритуальной службы.

Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В рамках рабочей поездки по населенным пунктам, расположенным на линии разграничения сторон на Юге Донецкой области посетил прифронтовой Чермалык. Посетил местное кладбище, где во время похорон 2 февраля 2019 г. сотрудники ритуальной службы, вместе с местной жительницей попали под обстрел. После того происшествия, наша команда Гуманитарная миссия "Пролиска" оказала денежную помощь копачам для прохождения реабилитации, а также психолог нашей команды Пролиска - Волноваха до сих пор оказывает долгосрочную индивидуальную поддержку местной жительнице, попавшей под обстрел и сотрудникам ритуальной службы.

Сегодня ребята также работали на кладбище: готовили могилу для очередных похорон. Несмотря на то, что сегодня весь день вокруг Чермалыка стояла стрельба из стрелкового оружия и минометов, к счастью, на кладбище снаряды не попали, и ребятам удалось закончить начатое дело», - рассказал Каплин.

По его словам, специфика кладбища в Чермалыке состоит в том, что оно фактически находится на полуострове, с трех сторон окруженном рекой Кальмиус, по которой здесь проходит линия разграничения сторон. Расстояние от центра кладбища до территории, контролируемой т.н. "ДНР" составляет около 200 метров.

«Из-из постоянных боевых действий покоя здесь нет ни живым, ни мертвым: большое количество могил на кладбище повреждены в ходе попадания снарядов. Очень надеюсь, что во время похоронной процессии, которая состоится завтра, все обойдется без провокаций», - сообщил он.