Люди с инвалидностью не могут нормально посетить реестр избирателей в Северодонецке

В Северодонецком городском совете на первом этаже находится реестр избирателей, куда каждый день для регистрации обращаются сотни людей. Однако если для здорового человека преодолеть три ступеньки, расположенные в холле горсовета, обычное дело, то для человека с инвалидностью, в частности, на коляске, это не преодолимый барьер.

На то, что в здании горсовета нет пандуса, обратил внимание глава Луганской ассоциации организаций людей с инвалидностью Николай Надуличный. Об этом он написал в Фейсбук и выставил соответствующее фото.

«Ось такі не зручності у Северодонецкій міськиї раді, не можу зареєструватися,як віддати свій цівільний борг!І всім байдуже!!!», - написал Надуличный.

В комментариях к посту мужчина объяснил, что охранник, который стоит на входе ничем помочь не смог. Поэтому Надуличному пришлось ждать 30 минут, после чего он встретил управляющего делами исполкома, который и помог ему попасть в реестр.

«Після 30 хвилин очикування, зустрів керуючого справами виконкому , який допоміг у цьому питанні. Але це не є рішенням, все має бути доступним для всіх, тим більше в таких закладах», - сообщил Надуличный.