Жители Станицы Луганской в качестве смотрят цифровое ТВ из Луганска

Жители Станично-Луганского района, переходящие по призыву местных властей на цифровое телевидение, неожиданно для себя начинают принимать качественный цифровой сигнал из Луганска. Понятно, что без украинских, но с несколькими российским программами.

По информации издания «Сегодня в Северодонецке», причина заключается в деятельности РРТ.

«22 августа 2017 года началось вещание с новой 134-метровой телевышки в Новоайдарском районе (возле села Бахмутовка). Событие это безусловно было важным для региона, даже с коррекцией на традиционный для современной Украины «необоснованный оптимизм» чиновников, обещавших 60-км покрытие от этого ретранслятора. Но была и другая странность в действиях РРТ: для вещания в цифровом формате с этой вышки был выбран 40-й канал (СН-40). Поскольку этот же канал для цифрового ТВ используют на ретрансляторе в Луганске, где вышка имеет высоту 194 метра.

На значительной территории сигналы перекрываются, при этом в Станице Луганской «видят» сигнал из Луганска, и «не видят» - из Бахмутовки. В результате украинское эфирное цифровое телевидение в Станице Луганской доступно на СН-23, и недоступно на СН-40. Зато на последнем канале совсем не плохо смотрятся цифровые каналы из Луганска», - сообщает издание.