В Северодонецком горсовете грядут очередные чистки: Мэр и секретарь нелегитимные, замы восстанавливаются через суд

В Северодонецком городского совете сегодня состоится экстренное заседание сессии.

По информации экс-заместителя городского головы Игоря Слесарева, он восстановился в должности через суд, однако сегодня снова ожидает отставки.

«В пустом здании гор.совета, собирают свою очередную псевдосессию, чтобы меня восстановить и сразу уволить, только ещё не знают как, - пишет Слесарев в соцсети. - Кроме того, секретарь гор.совета Ткачук предлагает избрать себя секретарём гор.совета !!! Так может сразу нужно короновать ??? Разве могут вменяемые люди выносить такие проекты решений?

Напомню, вчера суд восстановил меня в должности первого заместителя городского головы, признав при этом:

* незаконным решение о роспуске исполкома ;

* Незаконным решение о создании нового исполкома;

* Депутаты не имели право проводить сессию;

* Ткачук не имел полномочий созывать пленарные заседания сессий;

* Нет оснований для моего увольнения

И много иных нарушений закона.

А ранее Министерство юстиции признало незаконным право подписи Ткачука

Тем самым фактически установлено, что Ткачук незаконно избранный Секретарь, все замы также незаконно избранные, исполком незаконно назначенный, а значит все решения исполкома незаконные, все решения сессии незаконные», - написал Слесарев.