На Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. Есть жертвы

На Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. В результате взрыва обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.

Взрыв на "Желатиновом заводе" прогремел рано утром 13 апреля около 04:00 утра во время запуска технического оборудования в цеху по производству клея.

Взрывом снесло стену цеха, которая при обрушении придавила одну из работниц предприятия, которая скончалась до приезда медиков.