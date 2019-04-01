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На Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. Есть жертвы

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

На Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. Есть жертвыНа Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. В результате взрыва обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.

Взрыв на "Желатиновом заводе" прогремел рано утром 13 апреля около 04:00 утра во время запуска технического оборудования в цеху по производству клея. 

Взрывом снесло стену цеха, которая при обрушении придавила одну из работниц предприятия, которая скончалась до приезда медиков.


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