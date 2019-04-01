Полицейские Старобельщины проводят проверку законности перевозки лесопродукции

Ежедневно на дорогах Луганской области полицейские проводят мероприятия по проверке транспортных средств, перевозящих лесоматериалы и древесину.

Об этом сообщает областная полиция.

Вчера на автодороге села Чмыровка Старобельского района работники полиции остановили грузовой автомобиль ЗИЛ, водитель которого перевозил 4,5 м³ лесопродукции с документами на груз, требующих дополнительной проверки.

Данный факт зарегистрирован. Лесопродукцию изъяли. В настоящее время проводится проверка законности осуществляемого перевозки и происхождения груза.