Международная организация по миграции направила гумпомощь на неподконтрольную часть Донбасса

Международная организация по миграции направила около 6,8 тонн сельскохозяйственных наборов на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью (сельскохозяйственные наборы) от Международного организации по миграции, общим весом почти 6,8 тонны», – сказано в сообщении.