За день на Донбассе ранены 8 украинских военных

С начала суток 11 апреля боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что трижды боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новоселовки, Паврополя, Лебединского, Водяного, Авдеевки, Новотроицкого, Катериновки.

"Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Оббъединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.