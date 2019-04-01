Луганская «Заря» готовится к встрече с донецким «Шахтером»

В субботу, 13 апреля, в рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги пройдет встреча луганского ФК «Заря» с донецким ФК «Шахтер».

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Игра состоится в Харькове, в 17:00. А пока «Заря» готовится к этой встрече, тренируясь в рамках недельного цикла. Все тренировки проходят в одноразовом режиме. Тренируется луганская команда, как и всегда, на базе в районе Великий Луг.

В сообщении отмечается, что у луганчан лишь одна серьезная потеря на данный момент – это Дмитрий Хомченовский. Хотя, не исключено, что игрок уже сегодня будет в общей группе и сможет принять участие в игре с «горняками». Отдельно отмечается, что в общей группе тренируются Артем Громов и Александр Караваев.

«Настрой на игру с "Шахтером" максимальный. Как, впрочем, такой же настрой ожидаем и на игру в Кубке с "Ингульцом". Но пока что стоит сосредоточиться целиком на чемпионате и игре, которая состоится уже в эту субботу», – говорится в сообщении «Зари».

«Каждый футболист хочет меньше тренироваться, а больше играть. Поэтому в таком плотном цикле нет никаких проблем. Важно находиться в игровом тонусе, поддерживать форму. Что-то говорить наперед или прогнозировать я не буду. Все покажет жизнь», – сказал главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб о предстоящих встречах с «Шахтером» и «Ингульцом».