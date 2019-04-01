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Суд в Луганской области приговорил боевика «ЛНР» к восьми годам тюрьмы

Сегодня, 17:39 citynews.net.ua | Напечатать

Кременский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы боевика, который служил в подразделениях силового блока группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

«Во время досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что житель. Голубовка (Кировск) с 2017 года принимал участие в незаконной деятельности "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" и "3-го отделения 1-го взвода механизированной роты 14-го мотострелкового батальона" "Народной милиции" террористической организации "Луганская Народная республика"», - говорится в сообщении.

По данным следствия, принимал участие в деятельности на стороне боевиков против сил Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС) на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района.

Он был задержан в феврале 2019 вблизи пгт Донецкий Луганской области.

Отмечается, что во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину и способствовал органам досудебного расследования в раскрытии деятельности других боевиков.


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