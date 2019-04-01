В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что прямые переговоры с самопровозглашенными администрациями в Донецке и Луганске не планируются.

Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

В штабе заявили, что "администрации" "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" не являются субъектами переговорного процесса, и переговоры с ними не планируются.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Эти "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют", - сказал Разумков, добавив, что переговоры с ними "малоэффективны".

На вопрос, допустимы ли такие переговоры, он ответил: "Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".