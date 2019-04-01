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Два российских милиционера попросили политубежище в Украине

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

10 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое граждан РФ с просьбой политического убежища в Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью.

По словам самих россиян, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

В отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется следственным комитетом заказное уголовное дело.

«Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом «сверху» они приняли решение бежать из РФ в Украину. По словам россиян, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни», - говорится в сообщении.

Проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации.


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