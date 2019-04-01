На Донбассе ранены трое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил ранения получили еще трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook .

Сообщается, что накануне боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Опытного, Песков, Павлополя, Каменки, Широкино, Авдеевки, Новозвановки и Станицы Луганской.

"Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с утра 11 апреля противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия военных в районе населенного пункта Водяное. Во время обстрела один боец получил ранение. Потери боевиков уточняются.