» » Геращенко: Координатор ОБСЕ не передал письма от семей украинским пленным

Геращенко: Координатор ОБСЕ не передал письма от семей украинским пленным

Вчера, 19:06 citynews.net.ua | Напечатать

Координатор гуманитарной группы ОБСЕ Тони Фриш не передал украинским заложникам «Л/ДНР» письма их родственников. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

«Накануне визита координатора гуманитарной группы ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы оккупированного Луганска и Донецка семьи заложников передали ему обращение с просьбой решить вопрос телефонного звонка и писем. Также дали ему письма заложникам с просьбой – передать и, главное, привезти ответы. Потому что в последний раз удалось передать письма через МККК в сентябре прошлого года», - написала она в Facebook.

По ее словам, несколько недель назад семьи пытались передать письма заложникам через представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, который также посещал оккупированные территории.

«Сегодня представители Украины в гуманитарной группе спросили европейских дипломатов, удалось ли им передать письма и где ответы. И услышали что-то очень неуверенное, мол, письма передали МККК, а дошли ли они к ребятам – неизвестно, есть ли ответы – не знаем, а где же письма – кто его знает», - рассказала Геращенко.

Возникает впечатление, что поездка координатора Фриша была использована РФ и оккупационными «властями» исключительно для съемок пропагандистского антиукраинского ролика, в которых не стоит участвовать европейским дипломатам, а не для гуманитарной и психологической поддержки наших заложников, подчеркнула представитель Украины.

«Это ненормально, когда ОБСЕ и координаторы годами не могут способствовать в решении ключевого гуманитарного вопроса: переписка и права на звонок», - подчеркнула вице-спикер.

Она сообщила, что направила соответствующее письмо министру Климкину (глава МИД Павел Климкин, - ред.) с просьбой проинформировать штаб-квартиру ОБСЕ в Вене, что координатору Фришу так и не показали всех заложников, не дали доступа ко всем военным. Что он отказался передать письма и не поднимал вопрос телефонной связи. Зато стал участником пропагандистских съемок сепаратистских пророссийских сайтов.

«Реально, разрывается сердце, когда видишь в камере Богдана Пантюшенко, который спрашивает у европейского дипломата: так, а что с письмами? А тот в ответ лишь улыбается наряду с представителями оккупационной власти», - возмутилась Геращенко.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:57

В Станично-Луганском районе поймали на взятке чиновника фискальной службы

Вчера, 19:06

Геращенко: Координатор ОБСЕ не передал письма от семей украинским пленным

Вчера, 18:40

Боевики за день шесть раз обстреляли позиции украинских войск

Вчера, 18:06

ЦИК утвердил распределение бюджетных денег на проведение второго тура

Вчера, 17:18

В ЦИК рассказали, как планируют справиться с очередями в госреестре избирателей

Вчера, 16:54

На Луганщину возвращается украинское телевещание. ЛЭО поверило гарантиям должника КРРТ

Вчера, 15:09

Россияне сорвали в Минске заседания гуманитарной и экономической подгрупп

Вчера, 14:24

Кабмин обязал энергетиков включить обесточенные объекты КРРТ в Луганской области

Вчера, 13:05

Чечеткин заявил о критической ситуации с пожарами в Украине

Вчера, 12:38

В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты

Вчера, 11:21

В РФ провели психиатрические экспертизы 20 украинским морякам

Вчера, 10:17

На Луганщине СБУ обнаружила тайник с военными средствами поражения

Новости Украины:

Вчера, 20:17

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 280 млн гривен

Вчера, 17:59

Родственники военнопленных моряков поедут в Москву

Вчера, 17:18

В ЦИК рассказали, как планируют справиться с очередями в госреестре избирателей

Вчера, 16:56

Порошенко снова приехал сдавать анализы на стадионе «Олимпийский»

Вчера, 15:11

Порошенко ждет Зеленского на дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут

Вчера, 14:21

Во Львове возобновляют отопительный сезон

Вчера, 12:58

Раненых на Донетчине пиротехников доставили в Киев

Вчера, 12:34

«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебатов

Вчера, 11:50

В Кропивницком произошел взрыв

Вчера, 11:17

Кабмин планирует изменить перечень запрещенных товаров из России

Вчера, 10:50

В Покровске проведут фестиваль психотехнологий

Вчера, 09:42

На КПВВ «Марьинка» возобновились пропускные операции

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 