Боевики за день шесть раз обстреляли позиции украинских войск

На Донбассе с начала текущих суток, 10 апреля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск, в результате обстрелов ранения получили двое военных ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики три раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши опорные пункты в районе наеденного пункта Опытное, Пески, Павлополь, Широкино, Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.