» » В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты

В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты

Сегодня, 12:38 citynews.net.ua | Напечатать

Государственной фискальной службой Украины включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных/программно-технических комплексов, допускающих применение персональных компьютеров, планшетов, смартфонов, сообщает пресс-служба ГФС.

«Именно эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купле-продаже иностранной валюты, торговле через автоматы по продаже товаров (услуг), оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное», – говорится в сообщении.

Перечень новейших моделей комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, участвующих в экспериментальном проекте, утвержден приказом Министерства финансов Украины от 26.03.2019 № 121.

В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система «E-Receipt (e-Чек) электронный чек», разработанная Государственной фискальной службой.

В основу системы «E-Receipt (e-Чек) электронный чек» положен принцип обязательной онлайн-фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, является бесплатной для пользователей.

В ГФС подчеркнули, что функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию о чеках в электронном кабинете.

Она интегрируется с другими системами ГФС, может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.

Новейшие модели, включенные в госреестр РРО, предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте.

Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфином будет приниматься решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

С государственным реестром регистраторов расчетных операций, включая новейшие модели, утвержденным приказом фискальной службы Украины 26.03.2019 №247, можно ознакомиться на сайте ГФС.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:24

Кабмин обязал энергетиков включить обесточенные объекты КРРТ в Луганской области

Сегодня, 13:05

Чечеткин заявил о критической ситуации с пожарами в Украине

Сегодня, 12:38

В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты

Сегодня, 11:21

В РФ провели психиатрические экспертизы 20 украинским морякам

Сегодня, 10:17

На Луганщине СБУ обнаружила тайник с военными средствами поражения

Сегодня, 10:12

В Счастье организатор "референдума" заочно получил семь лет тюрьмы

Сегодня, 09:40

Муженко: Армия не собирается становиться на колени перед агрессорами и врагами

Сегодня, 09:24

Боевики 13 раз обстреляли позиции военных, потерь нет

Вчера, 18:41

За день боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС

Вчера, 17:51

На Луганщине мужчина пытался за взятку трудоустроить жену в Госпогранслужбу

Вчера, 17:48

В России арестовали украинца из «правого сектора»

Вчера, 17:41

СБУ: В миграционной службе содействовали легализации боевиков ДНР

Новости Украины:

Сегодня, 14:21

Во Львове возобновляют отопительный сезон

Сегодня, 12:58

Раненых на Донетчине пиротехников доставили в Киев

Сегодня, 12:34

«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебатов

Сегодня, 11:50

В Кропивницком произошел взрыв

Сегодня, 11:17

Кабмин планирует изменить перечень запрещенных товаров из России

Сегодня, 10:50

В Покровске проведут фестиваль психотехнологий

Сегодня, 09:42

На КПВВ «Марьинка» возобновились пропускные операции

Сегодня, 09:26

СБУ задержала пропагандистку, призывавшую к созданию «Запорожской народной республики»

Вчера, 23:15

В Виннице задержали одного из организаторов схемы легализации боевиков

Вчера, 17:46

На рынке в Краматорске нашли боеприпасы

Вчера, 17:38

Зрителям рекомендуют приходить на дебаты трезвыми и без оружия

Вчера, 17:05

Кабмин завтра решит судьбу главы Одесской ОГА

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 