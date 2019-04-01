Боевики 13 раз обстреляли позиции военных, потерь нет

За минувшие сутки, 9 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции наших войск девять раз:

из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;

из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Широкино;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка городского типа Верхнеторецкое;

из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции наших войск четыре раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 9 апреля один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Пески.

Потерь среди личного состава нет.

На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.