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ОБСЕ обнаружила танки в бывшем аэропорту Луганска

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

Миссия ОБСЕ зафиксировала на территории бывшего Международного аэропорта «Луганск» 7 танков и 6 зенитных ракетных комплексов.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"7 апреля миссия зафиксировала 7 танков (Т-72) и 6 зенитных ракетных комплексов (9К35) на территории бывшего Международного аэропорта «Луганск», примерно в 10 км к югу от Луганска. Кроме того, 7 самоходных гаубиц (2С1), 6 РСЗО (БМ-21) и 9 буксируемых гаубиц", говорится в отчете.

БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 2 танка (вероятно Т-72) возле н. п. Заря (40 км северо-западнее Донецка); и 3 зенитные ракетные комплексы (9К33 «Оса») возле н.п.Касьяновка (81 км к югу от Донецка).

БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 самоходные гаубицы (2С3 «Акация», 152 мм) возле н. п. Тарасовка (43 км северо-западнее Донецка). 7 танков (Т-64) на железнодорожной станции в Константиновке и 4 зенитные ракетные комплексы (9K35) на железнодорожной станции возле н.п.Бахмут.

Также было зафиксировано 1 зенитный ракетный комплекс (9К33 «Оса») возле н.п.Подгородное (73 км к северу от Донецка); 6 противотанковых ракетных комплексов (9П148 «Конкурс», 135 мм), установленных на бронированные разведывательно-дозорные машины (типа БРДМ), на железнодорожной станции в Константиновке; и 2 танка (Т-64) к юго-западу от н. п. Красное (65 км к северу от Донецка).


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