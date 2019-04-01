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Почти 47 тысяч избирателей изменили место голосования

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 11:11 9 апреля почти 46969 избирателей временно изменили место голосования во втором туре очередных выборов Президента Украины 21 апреля 2019 года.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Государственного реестра избирателей.

В частности, в городе Киеве изъявили желание проголосовать 8022 избирателей, в Киевской области - 4886, в Харьковской - 4539 и Одесской области - 3349.

Кроме того, согласно данным, 963 жителей аннексированного Крыма изменили место голосования.

Временно изменить место голосования во втором туре президентских выборов можно до 15 апреля включительно.

Второй тур выборов состоится 21 апреля 2019 года.


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