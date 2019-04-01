В Лисичанске сгорела «Газель»

В Лисичанске автомобиль «Газель».

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

«8 апреля в 15:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по ул. Канатная в г. Лисичанск горит частный автомобильный бокс. Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что в боксе горит один из двух автомобилей "Газель"», – рассказали спасатели.

В ГСЧС добавили, что пожар на площади 60 кв. м был локализован в 16:11 и ликвидирован в 16:32. К ликвидации привлекались 11 пожарных и 2 единицы техники.

Травмированные и погибшие на пожаре не выявлены. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.