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КПВВ "Гнутово" возобновило работу

Сегодня, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области с 07:00 возобновлен пропуск лиц через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В то же время на КПВВ "Марьинка" продолжает действовать режим "красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора. Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ проследовало 27,9 тысячи человек и 2,7 тысячи транспортных средств. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/55; "Новотроицкое" – 10/60; "Гнутово" – 20/20.

Раньше открытия пункта пропуска "Гнутово" было запланировано на 8 апреля, однако впоследствии его перенесли на сутки.


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