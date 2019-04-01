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Филь рассказал главе ВГА в Счастье, чем он должен заняться в ближайшее время

Вчера, 20:04 citynews.net.ua | Напечатать

Филь рассказал главе ВГА в Счастье, чем он должен заняться в ближайшее время Исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации - Сергей Филь вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Юрием Клименко представил руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Дмитрия Скворцова.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы восстановим нормальную социальную жизнь города, мы должны обеспечить все гуманитарные потребности и постепенно сможем перейти к новым текущим проектам, - отметил глава области, обращаясь к Дмитрию Скворцову. - Всю жизнь вы работали на обороноспособность нашей страны, были и на гражданских должностях, поэтому я убежден, что благодаря опыту вы сможете найти взаимопонимание с теми людьми, которые полтора года обеспечивали стабильную жизнь в этом городе».

Дмитрий Скворцов является кадровым военным и коренным луганчанином.

«Моя первоочередная задача - наладить быт, благосостояние и развивать в дальнейшем город, и вместе с вами сделать так, чтобы этот город по праву носил название Счастье», - отметил новоназначенный руководитель ВГА.

Сергей Филь очертил задачи, которые ставит перед Дмитрием Скворцовым. Речь идет о завершении проектов, которые проходят в городе, а также о реализации всеукраинских реформ: образовательной, медицинской и в дальнейшем децентрализации.

Напомним, военно-гражданская администрация г. Счастье была образована Указом Президента Украины 18 января 2019.

Распоряжением председателя Луганской областной государственной администрации руководителем ВГА  был назначен Скворцов Дмитрий Анатольевич 5 апреля 2019.


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