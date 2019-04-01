За день боевики 8 раз обстреляли позиции ООС

В зоне проведения ООС на Донбассе в понедельник, 8 апреля, погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции украинских войск, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре.