ВСУ испытали новую разработку контрбатарейного радара

Контрбатарейный радар 1Л220УК, который был разработан коммунальным предприятием «НПК "Искра"», входящим в состав ГК «Укроборонпром», успешно завершил полевой этап государственных испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины (ВСУ), позволили подтвердить тактико-технические характеристики радара, которые значительно превышают характеристики контрбатарейных радаров, находящихся сейчас на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Прошедший испытания контрбатарейный радар предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар «видит» снаряды, а мощная цифровая система «строит» траектории их полетов.

Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейний радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

Использование контрбатарейная радаров является важным элементом ведения современной войны, который позволяет в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию.

Теперь же запорожское КП «НПК "Искра"», после успешного завершения госиспытаний, готово к серийному производству 1Л220УК для обеспечения ВСУ.