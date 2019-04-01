Дети из Луганской области получат от Литвы гуманитарную помощь

Сегодня, 8 апреля, исполняющий обязанности председателя областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Филь встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине рассказал, что в декабре прошлого года в Вильнюсе состоялся совместный благотворительный концерт Камерного оркестра Святого Христофора и украинской группы «Океан Эльзы».

Средства от выступления были собраны на закупку музыкальных инструментов и другой гуманитарной помощи для детей с Востока Украины. В частности, дцимбалы будут переданы для музыкальных учебных заведениях Лисичанска и Новодружеска.

Еще делегация вручит собранную гуманитарную помощь от благотворительного концерта Северодонецкому областному детскому противотуберкулезному санаторию и Северодонецкому областному детскому дому «Малютка». А завтра посетит село Крымское, где передаст насосную станцию ​​местной школе.

Также совместно с украинскими и литовскими волонтерами была собрана гуманитарная помощь для школы в прифронтовой Трехизбенке.