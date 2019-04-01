» » В Верхнеторецком во время уборки на кладбище подорвалась женщина

В Верхнеторецком во время уборки на кладбище подорвалась женщина

Вчера, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Сообщается, что 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

"Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по факту подрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:04

Филь рассказал главе ВГА в Счастье, чем он должен заняться в ближайшее время

Вчера, 19:11

За день боевики 8 раз обстреляли позиции ООС

Вчера, 18:59

ВСУ испытали новую разработку контрбатарейного радара

Вчера, 17:29

На Луганщине обнаружили схрон с оружием

Вчера, 16:56

Полиция усилит контроль на "аномальных" участках во втором туре

Вчера, 15:38

Дети из Луганской области получат от Литвы гуманитарную помощь

Вчера, 14:08

Путин готов к переговорам с Украиной после выборов

Вчера, 13:06

Военнопленного моряка из Луганской области Президент отметил медалью

Вчера, 13:04

Силы спецопераций проводят тренировки в зоне ООС

Вчера, 11:59

Смена места голосования: инструкция

Вчера, 11:38

В Верхнеторецком во время уборки на кладбище подорвалась женщина

Вчера, 10:50

В Золотом-4 боевики обстреляли жилой сектор

Новости Украины:

Вчера, 19:27

Дело Савченко и Рубана направили в Дарницкий райсуд Киева

Вчера, 19:25

В Кировоградской области от гриппа умерли два человека

Вчера, 17:58

В Донецкой области частично пропал интернет

Вчера, 16:56

Полиция усилит контроль на "аномальных" участках во втором туре

Вчера, 16:53

За прошедшую неделю корью заболели 2,25 тыс. людей

Вчера, 16:05

В Черновицкой области загорелся сахарный завод

Вчера, 15:34

Россия вывела корабли в Черное море из-за масштабных учений НАТО

Вчера, 14:06

В Харькове ночью взорвали банкомат

Вчера, 12:18

Порошенко уволил главу Одесской ОГА

Вчера, 11:59

Зеленский назвал дату дебатов с Порошенко

Вчера, 11:06

В Киеве избили режиссера «Вавилон’13»

Вчера, 10:37

Под Киевом погиб известный бизнесмен и волонтер

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 