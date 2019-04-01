В Верхнеторецком во время уборки на кладбище подорвалась женщина

В Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Сообщается, что 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

"Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по факту подрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.