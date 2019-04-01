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В центре Северодонецка мужчина подорвал себя гранатой

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Северодонецка мужчина подорвал себя гранатойСообщение о взрыве во дворе жилых домов по ул. Менделеева, поступило в дежурную часть местного отдела полиции в 7 утра.

После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные наряды, руководство ГУНП, Северодонецкого отдела полиции, Управление патрульной полиции, сотрудники и руководство ГСЧС.

По предварительной информации местный житель 52 лет таким образом совершил самоубийство.

На данный момент на месте работают полицейские для установления всех обстоятельств происшествия.

При осмотре места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователи обнаружили тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. Данный факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты.


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