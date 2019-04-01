В Луганской области в прошлом году субвенции и дотации из областного бюджета профинансированы в сумме 34,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации/

В частности, по данным пресс-службы, на выполнение полномочий военно-гражданских администраций, образованных в соответствии с указом президента Украины от 5 марта 2015 года № 123 «Об образовании военно-гражданских администраций», выделена другая дотация местным бюджетам в сумме 6,2 млн грн.

«На реализацию проектов-победителей областного конкурса проектов местного развития кассовые расходы составили 4,9 млн грн, или 98% от запланированного в областном бюджете. Другая субвенция на проведение проектов культурного обмена между Луганской и Львовской областями перечислена в сумме 364,5 тыс. грн или 100% к плану», – сообщили в ОВГА.

Субвенция из областного бюджета для обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом за 2018 год профинансирована в полном объеме, кассовые расходы составили 29,5 млн грн или 100% к плану.

На содержание центров социально-психологической реабилитации детей направлено 2,6 млн грн.

На обеспечение оздоровления детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения, – 1,2 млн грн.