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Переселенцы смогут взять жилье по льготному кредиту на Луганщине

Вчера, 20:04 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 4 апреля, в Луганской области принята Региональная целевая программа жилищного кредитования внутренне перемещенных лиц  и членов их семей на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Финансовое обеспечение мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. В частности, будут определено количество семей из числа ВПЛ, которые смогут улучшить жилищные условия путем получения льготных кредитов и формирования реестра кандидатов, а также заключены долгосрочные кредитные договоры по предоставлению ВПЛ льготных долгосрочных кредитов сроком на 30 лет на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, объем ресурсов, которые планируется привлечь на выполнение Программы, составляет 4,5 млн гривен для обеспечения жильем 6 семей переселенцев.

Также сообщается, что по итогам Региональной целевой программы по поддержке и адаптации ВПЛ в Луганской области на 2017-2018 годы, были предоставлены 4 льготных кредита ВПЛ. Из специального фонда областного бюджета было выделено 2,5 млн грн.


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