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В Украине испытали новую ракету

Сегодня, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на военном полигоне в Одесской области, сообщили в пресс-службе СНБО.

Он  напомнил, что в прошлом году началось серийное производство мощного ракетного комплекса «Ольха», принятого на вооружение ВСУ, «управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км».

«Но наши конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня состоялись очень важные испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км», - отметил Турчинов.

По его словам, во время испытаний было проверено применение ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели. «Также проверялась работа новой системы управления, эффективность навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками», - сообщил он.

«В кратчайшие сроки мы получили уже новую ракету, и хочу подчеркнуть, что работа наших ученых и конструкторов в рамках реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, не прекращается ни на минуту, а системно продолжается», - отметил секретарь СНБО.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии 200 и более километров.


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