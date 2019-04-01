В Счастье назначен глава военно-гражданской

В городе Счастье назначен глава военно-гражданской администрации. Им стал Дмитрий Скворцов.

Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.

Так, глава области сегодня подписал соответствующее распоряжение. «Все необходимые согласования пройдены и, как и обещал, назначаю голову Счастьенской военно-гражданской администрации. Им стал Дмитрий Скворцов. Наша главная задача – обеспечить нормальные условия жизни для жителей города. Даже несмотря на то, что позиции врага находятся за какие-то сотни метров. Дмитрий Анатольевич может рассчитывать на полную поддержку от нашей ОГА. Желаю плодотворной работы!», – написал он.

Дмитрий Скворцов назначен руководителем ВГА города Счастье с 5 апреля 2019 года.