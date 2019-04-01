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Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

Вчера, 18:22 citynews.net.ua | Напечатать

2 апреля около 14-30 в ходе обстрела из стрелкового оружия разрывными пулями села Травневое, загорелся гараж местной жительницы по ул. Гайдара. Огнем были уничтожены 4 тонны угля, личные вещи, материалы для ремонта дома и велосипед.

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

Также в ходе обстрела повреждения получил фасад и остекление жилого дома по ул. Центральная, 3. В доме проживает семейная пара.

Об этом рассказал представитель Гуманитарной миссии Пролиска Евгений Каплин.

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)

«Иван Иванович 1942 года рождения в момент обстрела выходил из дома, пуля просвистела в нескольких сантиметрах у него над его головой и попала в стену над окном, где разорвалась. Сегодня, совместно с координатором Пролиска - Светлодарск побывал на месте обстрела. Пострадавшей семье предоставлена помощь материалами для экстренных ремонтов, женщина, у которой огонь уничтожил имущество проанкетирована для участия в программе индивидуальной финансовой помощи в сфере защиты от UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні», - сообщил Каплин.

Боевики обстреляли Травневое (фото последствий)


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