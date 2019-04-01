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СБУ получила информацию об очередных попытках вербовки пророссийскими террористами граждан Украины

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, получили информацию об очередных попытках вербовки граждан «спецслужбами» «ЛНР».

СБУ установила, что представители незаконных вооруженных формирований пытались втянуть в преступную деятельность в пользу врага двух бывших заключенных, которые, освободившись после отбытия наказания на оккупированной территории, пытался пересечь линию разграничения, чтобы вернуться домой.

Однако в пункте пропуска мужчин задержали представители так называемого «МГБ ЛНР». Один из них после отказа собирать для боевиков информацию о дислокации и перемещениях военных подразделений Объединенных сил, они отдали «на перевоспитание» «казакам».

Члены «казачьего» НВФ подвергли пленника жестоким пыткам, и, наконец, отпустили с запретом возвращаться.

Другой бывший узник трижды пытался пересечь линию разграничения и смог уехать из оккупированной территории только с четвертого раза, после избиения в застенки «МГБ».

Прибыв на подконтрольную территорию Луганской области, мужчины сразу предоставили украинским правоохранителям показания об обстоятельствах вербовки.


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