ОБСЕ зафиксировала у боевиков новейшие системы вооружения РФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ в Украине.

Сообщается, что новейшие системы вооружения зафиксированы в районе населенного пункта Южная Ломоватка Луганской области.

"Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - сообщили в ОБСЕ.