В Северодонецке завтра перекроют центр города

В Северодонецке 4 апреля будет перекрыто движение автотранспорта в центре города.

Об этом говорится в сообщении на сайте Северодонецкого горсовета.

"В связи с проведением массового мероприятия, посвященного Международному дню просвещения по вопросам минной опасности 04.04.2019 года с 09.30 до 14.30 будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Центральному, со стороны ЗАО "СНПО Импульс" между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что движение маршрутных такси маршрута №101 будет осуществляться по измененной схеме.